Раскрыты данные о личности стрелявшего в российской школе

Mash: Стали известны подробности о личности стрелявшего в школе на Кубани

Стали известны подробности о личности стрелявшего в школе на Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 20 апреля девятиклассник не сдал устное собеседование. Также на тот момент наложились девять дней с момента, как не стало его отца. Школьник хотел перенести экзамен, но у него не получилось.

У стрелявшего были проблемы с психическим здоровьем и он ни с кем не общался. По словам школьников, увлечений у него тоже не было.

Родители детей рассказали, что сначала подросток напал на свой класс, а затем спустился в спортзал к первоклашкам. Он несколько раз выстрелил в их сторону.

Ранее появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе.