Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

СК: Ученик после стрельбы в школе Кубани задержан, возбуждено дело

В городе Гулькевичи возбуждено уголовное дело после ЧП в школе №1, где ученик устроил стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.



Действия 16-летнего подростка квалифицировали по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). После инцидента он пытался сбежать, но был задержан.



По данным следствия, утром 12 мая девятиклассник произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов. Двое детей получили телесные повреждения, у них синяки и ушибы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.



Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность в школе.

По предварительным данным, подросток устроил стрельбу из-за проваленного экзамена.