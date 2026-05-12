13:24, 12 мая 2026Силовые структуры

Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

СК: Ученик после стрельбы в школе Кубани задержан, возбуждено дело
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В городе Гулькевичи возбуждено уголовное дело после ЧП в школе №1, где ученик устроил стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.
 
Действия 16-летнего подростка квалифицировали по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). После инцидента он пытался сбежать, но был задержан.
 
По данным следствия, утром 12 мая девятиклассник произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов. Двое детей получили телесные повреждения, у них синяки и ушибы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
 
Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность в школе.

По предварительным данным, подросток устроил стрельбу из-за проваленного экзамена.

