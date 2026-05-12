Россиянин без прав сбил и травмировал людей на остановке и избежал колонии

В Новосибирске избежал колонии сбивший шесть человек на остановке россиянин

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело 19-летнего местного жителя Олега Попова, который сбил людей на остановке общественного транспорта. По решению суда Попов избежал колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, Попов, который в состоянии опьянения, не имея водительских прав сбил на арендованном автомобиле толпу людей получил четыре года принудительных работ. Его также лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

В ходе следствия выяснилось, что осужденный смог получить доступ к машине благодаря аккаунту другого человека. Он сел за руль Volkswagen Polo. При перестроении из крайнего левого ряда в средний, он не справился с управлением, наехал на ограждение, а затем сбил стоявших на остановке пешеходов.

Пострадали шесть человек. Троим, включая ребенка причинен тяжкий вред здоровью.