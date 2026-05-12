Россиянка начала гнить заживо из-за ошибки врачей

14:34, 12 мая 2026Россия

Жительница Ленобласти начала гнить заживо из-за ошибки врачей
Майя Назарова

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Жительница Бокситогорска Ленинградской области начала гнить заживо из-за ошибки врачей. Об этом стало известно 78.ru.

Летом 2025 года россиянка сломала ногу. Ей сделали операцию и установили металлический винт. Но нога начала опухать, а на теле появился дерматит. Раны долго не заживали.

В феврале 2026 года медики извлекли винт из ноги, объяснив реакцию организма аллергией на металл. Однако состояние пациентки не улучшилось.

В апреле женщина обратилась в клинику в Санкт-Петербурге. Там ей провели МРТ. Выяснилось, что внутри ноги осталась металлическая стружка и части конструкции.

По словам пациентки, в Бокситогорской больнице ее жалобы проигнорировали. Ухудшение самочувствия там объяснили тем, что у женщины есть сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет. Однако, по словам пострадавшей, обследования этот диагноз не подтвердили.

Сейчас женщина находится в Бокситогорской межрайонной больнице и пытается добиться смены лечащего врача.

Ранее сообщалось, что 58-летняя москвичка не выжила перед липосакцией живота в столичном центре косметологии.

