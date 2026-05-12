Россию одарили Удачей и Сахаром

Посольство РФ в Лаосе: Россия получит в дар слонов по кличке Удача и Сахар

Россия получит в дар двух слонят от президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, которые сейчас находятся на карантинной площадке в пригороде Вьентьяна. Об этом сообщило посольство РФ в стране в своем Telegram.

«Посол России Сергей Жесткий и министр сельского хозяйства и окружающей среды ЛНДР [Линкхам] Дуангсаван совместно посетили карантинную площадку в пригороде Вьентьяна, где находятся два слоненка, переданные в дар России президентом ЛНДР Т. Сисулитом», — сказано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что самок слонов зовут Фовин («Удача») и Намтан («Сахар»). Посольство также опубликовало фотографию, на которой запечатлены оба слоненка на карантинной площадке.

В июле прошлого года президент Лаоса Сисулит в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил желание подарить «пару слонов» в честь 65-летия дипломатических отношений между государствами.