Россию одарили Удачей и Сахаром

17:45, 12 мая 2026

Посольство РФ в Лаосе: Россия получит в дар слонов по кличке Удача и Сахар
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Telegram-канал «Посольство России в Лаосе»

Россия получит в дар двух слонят от президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, которые сейчас находятся на карантинной площадке в пригороде Вьентьяна. Об этом сообщило посольство РФ в стране в своем Telegram.

«Посол России Сергей Жесткий и министр сельского хозяйства и окружающей среды ЛНДР [Линкхам] Дуангсаван совместно посетили карантинную площадку в пригороде Вьентьяна, где находятся два слоненка, переданные в дар России президентом ЛНДР Т. Сисулитом», — сказано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что самок слонов зовут Фовин («Удача») и Намтан («Сахар»). Посольство также опубликовало фотографию, на которой запечатлены оба слоненка на карантинной площадке.

В июле прошлого года президент Лаоса Сисулит в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил желание подарить «пару слонов» в честь 65-летия дипломатических отношений между государствами.

