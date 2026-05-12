Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

Хегсет: У США есть план эскалации конфликта с Ираном на случай необходимости

У США есть план эскалации конфликта с Ираном на случай необходимости, однако Вашингтон не будет раскрывать свои дальнейшие шаги. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, передает The Guardian.

«Я бы сказал, что у нас есть план на все случаи жизни. У нас есть план эскалации, если потребуется. У нас есть план регрессии, если потребуется», — заявил Хегсет в ответ на вопрос о наличии у США плана на случай, если Конгресс не санкционирует продолжение военных операций.

При этом шеф Пентагона подчеркнул, что не намерен раскрывать, каким может быть следующий шаг, учитывая серьезность миссии.

Ранее Хегсет заявил о выполнении своей страной священной миссии, намекнув на войну с Ираном.