Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 12 мая 2026Мир

Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

Хегсет: У США есть план эскалации конфликта с Ираном на случай необходимости
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У США есть план эскалации конфликта с Ираном на случай необходимости, однако Вашингтон не будет раскрывать свои дальнейшие шаги. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, передает The Guardian.

«Я бы сказал, что у нас есть план на все случаи жизни. У нас есть план эскалации, если потребуется. У нас есть план регрессии, если потребуется», — заявил Хегсет в ответ на вопрос о наличии у США плана на случай, если Конгресс не санкционирует продолжение военных операций.

При этом шеф Пентагона подчеркнул, что не намерен раскрывать, каким может быть следующий шаг, учитывая серьезность миссии.

Ранее Хегсет заявил о выполнении своей страной священной миссии, намекнув на войну с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    В России рассказали о русофобской повестке в Армении

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok