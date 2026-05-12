Швыдкой оценил идею запрета книги Остера «Вредные советы»

Михаил Швыдкой: Название книг не призывает читателей к прямому действию

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал сообщения о возможном запрете книги Григория Остера «Вредные советы». Его слова передает KP.RU.

«В любом литературном произведении найдется что-то, за что его можно запретить», — заявил Швыдкой. Он подчеркнул, что названия книг не обязательно призывают читателей к действию. Так, сказка Сергея Михалкова «Праздник непослушания» не советует детям не слушаться взрослых.

В апреле глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». По мнению участников одного из заседаний СК, произведения автора могут быть вредны для несовершеннолетних читателей.