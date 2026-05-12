Россия
15:05, 12 мая 2026Россия

Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Украина передала России семь детей. Подробности о вернувшихся для воссоединения с семьями детях раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Как стало известно, в рамках этого обмена Россия передала Украине 20 детей для воссоединения с семьями.

«Передано на Украину 20 детей в общей сложности, это только по линии уполномоченного по правам человека. Наших детей вернулось немного меньше, в основном это были пожилые очень родители, которые остались там, а дети проживали здесь», — пояснила Москалькова.

Омбудсмен заверила, что работа по данному направлению будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в российских пунктах временного размещения находятся 22 тысячи человек. Из них 15 тысяч — это те, кто прибыл в Россию еще до начала специальной военной операции.

