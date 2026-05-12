Стилист Лисовец рассказал о провокациях у павильона России на Венецианской биеннале

12 мая 2026

Стилист Лисовец: На открытии Венецианской биеннале было много провокаций
Карина Черных

Стилист Владислав Лисовец поделился впечатлениями от посещения скандальной Венецианской биеннале. Пост опубликован в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный эксперт признался, что на открытии было много провокаций, однако он был готов к такому развитию событий. «Перед входом орали лозунги, пытались оскорбить и обидеть, лезли с плакатами в лицо, задавали провокационные вопросы. Один парень залил гостей молоком, призывая к жизни без глютена. Но все закончилось хорошо, все тащили цветы из нашего павильона, а там играл диджей и пели песни», — так он описал происходящее.

По словам Лисовца, его особо не впечатлил ни один павильон, в отличие от прибывших на мероприятие людей. «Главное мое вдохновение — это люди. Улицы в Венеции заполнены яркими, смелыми, красивыми, творческими, свободными людьми в очень интересных образах», — рассказал гость биеннале.

Россия впервые с 2019 года появилась на 61-й Венецианской биеннале современного искусства с проектом «Дерево уходит корнями в небо». После объявления этой новости международное жюри биеннале во главе с бразильским куратором Соланж Фаркаш ушло в отставку в полном составе, не назвав причин своего решения.

Кроме того, Еврокомиссия направила официальные письма организаторам биеннале с требованием не допустить участия России. Получив отказ, ведомство аннулировало грант фестиваля в размере двух миллионов евро.

Позже на фоне критики стало известно об отмене выступления на биеннале российского режиссера Александра Сокурова. Пресс-служба выставки искусств сообщила, что Сокуров не сможет присутствовать на биеннале в связи с непредвиденными обстоятельствами. Сокуров назвал формулировку о «внезапной недоступности» глупостью и заявил, что не смог выступить из-за организационных вопросов, связанных с перелетом в Венецию.

На биеннале Сокуров должен был выступить на конференции «Инакомыслие и мир». Российские активисты, живущие за рубежом, выпустили публичное обращение к организаторам биеннале, в котором критиковали выбор режиссера в качестве приглашенного гостя.

