Страна БРИКС научилась зарабатывать полмиллиарда долларов в час

15:23, 12 мая 2026Экономика

Bloomberg: Китай зарабатывает 500 млн долларов в час благодаря развитию ИИ
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Развитие искусственного интеллекта обеспечило китайским компаниям огромные доходы, несмотря на торговое противостояние с США. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на оценки Goldman Sachs и Nomura Holdings, согласно которым продажи полупроводников, компьютеров и другой продукции, тесно связанной с искусственным интеллектом (ИИ), обеспечили около половины апрельского роста экспорта КНР. В общей сложности китайские поставки за рубеж выросли на 14 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного месячного показателя в 359 миллиардов долларов. Это означает, что компании получали в среднем около 500 миллионов долларов каждый час.

В частности, экспорт микросхем вырос на 100 процентов, а продажи оборудования и комплектующих для автоматической обработки данных, включая ноутбуки, планшеты и их компоненты, подскочили на 47 процентов. Впрочем, искусственный интеллект также трансформирует и китайский импорт: закупки высокотехнологичной продукции за рубежом выросли на 42 процента.

«Глобальный раскол углубляется» Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
Экономисты Standard Chartered выяснили, что в 2025 году Китай стал крупнейшим в мире поставщиком товаров, связанных с ИИ. За время второго президентства Дональда Трампа экспорт микросхем из Китая примерно удвоился в стоимостном выражении, впервые в истории превысив 31 миллиард долларов в апреле.

Есть версия, что из-за развития ИИ в Китае доля безработных граждан в возрасте от 25 до 29 лет выросла до максимальных значений. В конечном итоге из-за внедрения этой технологии нетрудоустроенными могут оказаться 70 миллионов человек.

