Трамп принял птицу над головой за дрон

Трамп принял пролетающую над головой птицу за дрон

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома принял пролетающую над головой птицу за дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров. Они могут быть очень разрушительными, вы наверняка об этом слышали», — сказал хозяин Белого дома, посмотрев на небо, чем вызвал смех гостей.

7 октября американский журналист Сеймур Херш сообщил, что в окружении Трампа растет обеспокоенность в связи с ухудшением когнитивных способностей главы США.