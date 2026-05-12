16:37, 12 мая 2026Мир

Трамп раскрыл важную договоренность с Ираном

Трамп заявил, что Иран откажется от обогащения урана и создания ядерного оружия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана подтвердили готовность отказаться от обогащения урана и создания ядерного оружия. Его слова приводятся на странице Белого дома Rapid Response в социальной сети X.

«Сто процентов. Они собираются остановиться... Они сказали, что мы получим [ядерную] пыль», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

«Ядерной пылью» глава Белого дома ранее называл ядерные материалы на объектах в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые подверглись бомбардировкам со стороны США в 2025 году.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не намерен спешить с дальнейшими шагами в отношении Ирана. «Нам не нужно никуда торопиться. У нас блокада, которая лишает их денег. Все очень просто: мы не можем позволить им иметь ядерное оружие, потому что они бы его применили», — подчеркнул Трамп.

Ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что на текущем этапе внимание Ирана сконцентрировано на прекращении боевых действий, тогда как вопросы, связанные с обогащением урана, будут рассматриваться, «когда придет время».

