Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 12 мая 2026Россия

Участник СВО выпал с седьмого этажа в российском регионе

Участник СВО выпал с седьмого этажа в Волгоградской области
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «НАШ КАМЫШИН»

Участник специальной военной операции (СВО) выпал с седьмого этажа в городе Камышин Волгоградской области. Россиянина тогда удалось спасти, однако спустя день его обнаружили без признаков жизни. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Как отметили очевидцы, молодой человек вышел на балкон и начал вести себя неадекватно. К месту были направлены сотрудники экстренных служб.

В соцсетях писали, что житель Камышина недавно вернулся из зоны боевых действий. Он находился в депрессивном состоянии, причиной тому стали личные обстоятельства.

До трагедии военный написал сообщение своему работодателю. Тот в разговоре с V1.ru подтвердил, что молодой человек действительно был на спецоперации. Других подробностей о нем он не привел.

Волгоградские следователи начали разбираться в случившемся с военнослужащим.

Ранее сообщалось, что в Иркутске боец СВО поймал выпавшую с шестого этажа 13-летнюю девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Вероятность присоединения Грузии к антироссийским санкциям оценили

    Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

    Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

    В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

    Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

    Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

    В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

    Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

    Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok