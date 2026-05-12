Участник СВО выпал с седьмого этажа в российском регионе

Участник СВО выпал с седьмого этажа в Волгоградской области

Участник специальной военной операции (СВО) выпал с седьмого этажа в городе Камышин Волгоградской области. Россиянина тогда удалось спасти, однако спустя день его обнаружили без признаков жизни. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Как отметили очевидцы, молодой человек вышел на балкон и начал вести себя неадекватно. К месту были направлены сотрудники экстренных служб.

В соцсетях писали, что житель Камышина недавно вернулся из зоны боевых действий. Он находился в депрессивном состоянии, причиной тому стали личные обстоятельства.

До трагедии военный написал сообщение своему работодателю. Тот в разговоре с V1.ru подтвердил, что молодой человек действительно был на спецоперации. Других подробностей о нем он не привел.

Волгоградские следователи начали разбираться в случившемся с военнослужащим.

