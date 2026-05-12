22:03, 12 мая 2026

Учительница Путина вспомнила его родителей

Учительница Гуревич заявила, что Родители Путина были очень гостеприимными
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Родители президента России Владимира Путина были очень гостеприимными людьми. Об этом в эфире Первого канала рассказала школьная учительница главы государства Вера Гуревич.

«Очень гостеприимные, очень хлебосольные люди», — вспомнила она.

Также Гуревич раскрыла, что отец Путина Владимир Спиридонович был очень требовательным «Никогда не хотел видеть сына где-то там, позади, а всегда — только впереди», — сказала учительница.

Ранее Вера Гуревич призналась, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей. До этого Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы на Красной площади, а затем погостить в столице несколько дней. Для нее организовали особую культурную программу, а 11 мая российский лидер пригласил ее на совместный ужин в Кремле.

