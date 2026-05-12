13:39, 12 мая 2026Мир

В Иране пригрозили повысить уровень обогащения урана при одном условии

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран может повысить уровень обогащения урана до 90 процентов в случае повторного нападения со стороны США и Израиля. Об этом написал представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи в социальной сети X.

«В случае новой атаки одним из вариантов действий Ирана может стать обогащение урана до 90 процентов. Мы рассмотрим этот вопрос в парламенте», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о расколе внутри американской администрации по вопросу продолжения войны с Ираном. По данным CNN, руководство США разделилась на два лагеря: некоторые чиновники, в том числе представители Пентагона, выступают за более агрессивный подход, в то время как другие по-прежнему настаивают на том, чтобы дать шанс дипломатии.

