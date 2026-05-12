18:20, 12 мая 2026Мир

В Испании назвали число подготовленных военных для Украины

Генштаб Испании сообщил о подготовке более 9 тысяч военных ВСУ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Более девяти тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение в Испании. Об этом сообщил Генштаб королевства в своем аккаунте социальной сети Х.

«Более девяти тысяч украинских военных прошли обучение в Испании! (...) Это подтверждает неизменную приверженность Испании и Европейского союза Украине», — отмечает ведомство.

21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС уже обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины. Она добавила, что страны сообщества являются главным поставщиком военной помощи для Киева.

