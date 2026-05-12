Бывший СССР
17:24, 12 мая 2026

В Киеве заявили о шансе для Зеленского благодаря коррупционному делу

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Коррупционный скандал и расследуемое по нему уголовное дело на Украине открывают возможности для президента Владимира Зеленского. Об этом агентству Bloomberg заявила пресс-секретарь Украинского центра противодействия коррупции Валерия Радченко.

«Дело о недвижимости является уникальным шансом для Зеленского дистанцироваться от своих бывших "друзей" и провести реформы», — передает издание.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.

5 мая стало известно о просьбе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины к суду взять под арест Ермака. При этом предлагается сохранить ему возможность внести залог в размере 180 миллионов гривен (около 305 миллионов рублей).

