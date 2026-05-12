Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 12 мая 2026Россия

В Крыму Каллас сравнили с одной артисткой после слов о переговорах с Россией

Шеремет сравнил слова Каллас о переговорах с Россией с юмористической сценкой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил главу европейской внешнеполитической службы Каю Каллас с юмористической артисткой Еленой Воробей после слов о желании стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией. Его мнение публикует РИА Новости.

«Поведение быстро регрессирующей русофобки Каллас сегодня очень похоже на юмористическую сценку, разыгранную перед приемной комиссией, в исполнении российской артистки Елены Воробей с емким названием "Ну возьмите меня"», — обозначил Шеремет.

По мнению парламентария, заявление Каллас вызвано страхом перед народом за прежние решения. «Горе-политик пытается казаться нужной и хочет запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда возможностей», — заключил депутат.

Ранее Каллас заявила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией. Таким образом, она теоретически может занять на возможных переговорах место бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого предложил президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат»

    Малышева назвала салат калорийнее хлеба

    Стало известно об активном продвижении ВС России в ключевом для фронта городе

    Дачникам ответили на вопрос о необходимости лицензии для колодца

    Назван самый популярный у россиян способ оплаты за границей

    Россиянам раскрыли правила цифровой безопасности в путешествиях

    Директор российского депозитария годами выносил из клиентских ячеек сотни миллионов рублей

    Нейросеть помогла раскрыть расправу над экс-прокурором и его супругой в Москве

    В России собрались найти способ для получения кредитов за рубежом

    В Крыму Каллас сравнили с одной артисткой после слов о переговорах с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok