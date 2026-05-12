В Раде раскрыли нюанс о причастности Зеленского к коррупционной схеме Ермака

Железняк: Зеленский не может быть объектом расследования коррупционной схемы

Согласно Конституции президент Украины Владимир Зеленский не может быть объектом расследования коррупционной схемы с участием Андрея Ермака, но это не значит, что у следствия нет на него материалов. Нюанс о причастности Зеленского к коррупционной схеме раскрыл в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Как отметил нардеп, согласно Конституции глава государства не может быть объектом расследования во время своего президентского срока.

«Даже если материалы дела будут указывать на возможную причастность Зеленского к совершению преступления, официально стать фигурантом дела он не может, пока является главой государства», — отмечает в Telegram издание «Страна.ua».

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что никакими земельными участками не владеет.