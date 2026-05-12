Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 12 мая 2026Бывший СССР

В Раде раскрыли нюанс о причастности Зеленского к коррупционной схеме Ермака

Железняк: Зеленский не может быть объектом расследования коррупционной схемы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Согласно Конституции президент Украины Владимир Зеленский не может быть объектом расследования коррупционной схемы с участием Андрея Ермака, но это не значит, что у следствия нет на него материалов. Нюанс о причастности Зеленского к коррупционной схеме раскрыл в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Как отметил нардеп, согласно Конституции глава государства не может быть объектом расследования во время своего президентского срока.

«Даже если материалы дела будут указывать на возможную причастность Зеленского к совершению преступления, официально стать фигурантом дела он не может, пока является главой государства», — отмечает в Telegram издание «Страна.ua».

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что никакими земельными участками не владеет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    В России рассказали о русофобской повестке в Армении

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok