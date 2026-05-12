16:04, 12 мая 2026

В российском регионе резко сократят число чиновников

Федорищев: В Самарской области сократят 800 служащих исполнительной власти
Константин Лысяков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Самарской области до конца 2026 года планируют сократить 800 служащих исполнительной власти, что составляет почти 20 процентов от их общего числа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания, запись которого опубликована во «ВКонтакте».

По его словам, соответствующий указ уже подписан. «До конца года численность государственных и гражданских служащих и иных сотрудников органов исполнительной власти сократится с 4800 до 4000 штатных единиц», — сказал Федорищев.

Он подчеркнул, что в трех ведомствах число чиновников будет сокращено уже в ближайшие два месяца. Так, штат администрации губернатора покинут 57 из 257 человек, министерства финансов — 32 из 312, министерства экономического развития и инвестиций — 52 из 167.

Федорищев добавил, что сокращение проводится с целью оптимизации работы региональных властей. При этом он подчеркнул, что все сокращенные сотрудники смогут продолжить работу «в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований».

В декабре Федорищев отправил правительство Самарской области в отставку. Тогда он объяснил, что указ носит технический характер, а все члены правительства остаются на своих местах.

