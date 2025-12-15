Самарский губернатор Федорищев отправил правительство в отставку

Губернатор Самарской области Федорищев отправил правительство в отставку

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке правительства региона. Об этом он сообщил в своем МАХ-канале.

Федорищев уточнил, что указ вступит в силу с 16 декабря. Решение, по его словам, носит технический характер. Это сделано в соответствии с изменениями в Уставе Самарской области и в связи с необходимостью усиления некоторых блоков нашей работы.

Губернатор Самарской области дополнил, что все члены правительства остаются на своих местах, продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового состава.

«Кандидатуру председателя правительства внесу в областную думу 23 декабря. Главное: наши задачи остаются прежними. Среди приоритетов — исполнение Указов Президента, реализация национальных проектов, федеральных и региональных программ, социально-экономическое развитие Самарской области. Продолжаем ритмичную работу», — заявил глава региона.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона рассказал, что автомобилестроение остается единственной отраслью, которая показывает падение.