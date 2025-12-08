Реклама

14:03, 8 декабря 2025Экономика

Российский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

Глава Самарской области Федорищев рассказал о комфорте при отрицательном росте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона рассказал, что автомобилестроение остается единственной отраслью, которая показывает падение, объяснив, что в декабре будет то же самое. Трансляцию мероприятия проводили ряд местных телеканалов и «Россия 24».

«Дальше будет целый декабрь только рост. Почти все отрасли показывают рост. По-настоящему отрицательный рост — то есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми явлениями. Поэтому здесь, как и в прошлом году, мы точно понимаем, что это будет не положительный рост, а отрицательный», — объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что власти региона очень много делают для того, чтобы «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и трудовой коллектив там «чувствовали себя комфортно».

Ранее президент компании Максим Соколов отмечал, что 2025 год выдался для всего российского авторынка очень непростым, в том числе для «АвтоВАЗа». На прошлой неделе он указывал, что в производитель пока не станет выводить на рынок новые модели, потому что время для презентаций не самое подходящее.

В конце ноябре на предприятии указывали, что планируют отказаться от четырехдневной рабочей неделе, введенной в конце сентября из-за переполнения складов, с января 2026 года.

