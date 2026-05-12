В российской больнице пожилую пациентку предложили отвезти на рентген в катафалке

В волгоградской больнице пенсионерку предложили отвезти на рентген в катафалке

В больнице в Котово Волгоградской области 85-летнюю неходячую пенсионерку предложили отвезти на рентген в катафалке. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, пожилая пациентка сломала бедро. Ее прооперировали и отпустили домой. Однако спустя несколько дней у женщины начались осложнения, у нее поднялась температура.

«Бабушку госпитализировали в Котовскую ЦРБ в инфекционное отделение. С ней поехала мама, ей 63 года. Сегодня бабушке должны были делать рентген, но в больнице сказали, что никуда ее не повезут, потому что у сотрудников больницы нет сил довезти каталку с человеком до соседнего отделения. Сначала предложили вызвать МЧС, но там сказали, что подобным не занимаются, после — предложили вызвать машину ритуальной фирмы», — поделилась внучка пациентки.

В региональном комитете здравоохранения подчеркнули, что начали проводить проверку в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Калининграде пожилая женщина упала в своей квартире и три дня прождала помощи.