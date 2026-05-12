В сети распространился фейк об игнорировании лидерами стран бывшего СССР парада Победы

Сообщения об игнорировании лидерами стран бывшего СССР парада Победы — фейк

Издание The Moscow Times (входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ) 8 мая сообщило, что лидеры большинства стран бывшего СССР и ОДКБ фактически проигнорируют парад Победы в Москве 9 мая 2026 года. Однако информация оказалась недостоверной.

Авторы публикации сравнили 2025 и 2026 годы, что заведомо некорректно, потому что в 2025 году была 80-я годовщина Победы. Соответственно, масштаб торжеств и состав иностранных гостей заведомо скромнее в этом году, чем в годы, когда праздновались круглые даты.

Например, в 2024 году на военный парад в Москве по случаю 79-й годовщины Победы прибыли лидеры девяти стран. Об этом сообщало РБК. А в 2021 присутствовал один иностранный гость — президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Во-вторых, как сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Россия не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на празднование 81-й годовщины Победы. Отсутствие приглашений позднее подтвердил и российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Тезис «проигнорировали», которые используют авторы фейка, относится к формулировкам, когда приглашение было получено, однако человек отказался от визита. В данном случае это не совпадает с действительностью.

И даже несмотря на отсутствие специальных приглашений, парад посетили представители 11 стран: президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Также известно, что впервые в параде принял участие расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНА, Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики, КНДР).

Недостоверная информация была распространена изданием The Moscow Times, которое входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ. Материал в таком медиа может искажаться авторами в интересах русофобской политики.

Информация о том, что лидеры стран бывшего СССР и ОДКБ проигнорировал парад Победы в Москве, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».