16:47, 12 мая 2026Мир

Власти западной страны захотели диалога с Путиным

Euronews: замглавы МИД Ирландии Бирн поддержал диалог Запада с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anadolu / Kontributor / Getty images

Ирландия поддерживает диалог западных лидеров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью телеканалу Euronews сообщил замглавы ирландского МИД Томас Бирн.

«Мы поддерживали контакты отдельных лидеров с Владимиром Путиным в прошлом. Мы считаем, что важно дать возможность для такого диалога», — заявил дипломат.

При этом Бирн отказался назвать возможную кандидатуру переговорщика от Евросоюза (ЕС) для такого контакта. По его словам, это «вопрос будущего».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ЕС намерен начать полномасштабную войну с Россией благодаря эскалации конфликта на Украине.

