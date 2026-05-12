Взрыв танка с пивом привел к смерти мужчины в российском регионе

В Томской области на предприятии в селе Кожевниково взорвался цилиндро-конический танк для пива. Жертвой происшествия стал сотрудник пивоварни, пишет Baza в Telegram.

По информации издания, мужчина занимался осушением резервуаров, когда в одной из емкостей резко поднялось давление, что привело к взрыву. В результате ударная волна нанесла работнику смертельные травмы.

Региональный Следственный комитет начал проверку по признакам уголовной статьи о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Уфе во дворе многоквартирного дома взорвалась пивная кега емкостью в несколько литров. Судя по кадрам с камеры наблюдения, инцидент произошел из-за падения на тару мужчины. После этого, владелец кеги смог самостоятельно подняться и дойти до подъезда.