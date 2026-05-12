Профессор Качановский раскритиковал внесение Мендель в базу «Миротворца»

Внесение бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель в базу данных ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) после интервью журналисту Такеру Карлсону иллюстрирует политику украинского лидера. Об этом заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский в соцсети X.

«Вот вам и стиль Зеленского — фантазия в духе Оруэлла на тему свободы и демократии, который прославляют западные политики и СМИ», — подчеркнул эксперт.

Политик также отметил, что интервью Мендель стало подтверждением, что Зеленский — наркоман и коррумпированный диктатор.

Ранее Юлию Мендель внесли в базу данных «Миротворца». Ее обвинили в «призывах к капитуляции Украины», а также в «распространении российской пропаганды».

До этого Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила, что Владимир Зеленский и экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак являются нарциссами и параноиками.