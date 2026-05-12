Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 12 мая 2026Мир

Западный профессор раскритиковал новое решение Зеленского

Профессор Качановский раскритиковал внесение Мендель в базу «Миротворца»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Внесение бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель в базу данных ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) после интервью журналисту Такеру Карлсону иллюстрирует политику украинского лидера. Об этом заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский в соцсети X.

«Вот вам и стиль Зеленского — фантазия в духе Оруэлла на тему свободы и демократии, который прославляют западные политики и СМИ», — подчеркнул эксперт.

Политик также отметил, что интервью Мендель стало подтверждением, что Зеленский — наркоман и коррумпированный диктатор.

Ранее Юлию Мендель внесли в базу данных «Миротворца». Ее обвинили в «призывах к капитуляции Украины», а также в «распространении российской пропаганды».

До этого Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила, что Владимир Зеленский и экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак являются нарциссами и параноиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил скорый визит в Россию

    Тарасова объяснила желание вице-чемпионки России сменить гражданство

    В Крыму призвали Мерца умерить пыл насчет совместных планов с Зеленским

    Раскрыт переносчик хантавируса Андес

    Известный актер похвастался своей хозяйственностью

    Трамп одним словом ответил на вопрос о понимании с Путиным по Донбассу

    Трамп сделал гневное заявление о НАТО

    Наследство звезды «Белорусского вокзала» неожиданно досталось российской актрисе

    Каллас выступила с новой инициативой по Украине

    Фицо высказался о «начале конца» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok