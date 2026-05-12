11:22, 12 мая 2026МирЭксклюзив

Заявления стран ЕС о переговорах с Россией объяснили

Анастасия Бердникова
Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские лидеры называют переговоры с Россией неизбежными, но это не значит, что Москва должна уступать, считает политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Евросоюз (ЕС) заговорил о диалоге.

По словам политолога, в 20-й пакет санкций страны ЕС вписали возможность отмены собственного же запрета на закупку углеводородов из России, будучи уверенными, что Москва им не откажет.

«Европа готовится к войне с Россией, но высокие цены на энергию ударили по ее промышленности, включая оборонную. Теперь Брюссель не знает, как подготовиться к конфликту, и хочет спросить у России, не продаст ли она газ и нефть по умеренным ценам», — заявил Дудчак.

Он подчеркнул, что Россия не обязана всегда откликаться на европейские просьбы. У Москвы есть возможность перенаправить ресурсы в другие регионы, а спрос на них высокий. Тем более Европа, отмечает политолог, сама нанесла немалый вред российским экспортным мощностям.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что будущий энергетический кризис сделает переговоры Европы и России неизбежными. Он привел слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам ЕС, то Европе придется начать переговоры с Москвой.

