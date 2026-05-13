Бесстрашный лось в бассейне удивил россиян и был удачно спасен

Лось в бассейне удивил жителей Калининграда и был удачно спасен МЧС

Бесстрашный лось забрел на территорию частного дома в Калининграде и неожиданно провалился в бассейн — местные жители провели спасательную операцию, чтобы вытащить его. Об этой истории сообщает Telegram-канал «Трепанг ДВ».

Удивленные произошедшим люди срочно связались со спасателями и вызвали их на помощь. Нет данных о том, был ли бассейн накрыт тентом, однако известно, что в глубину он достигал 1,5 метра. Тем не менее воды в нем пока еще не было.

В то же время сохатый не мог выбраться самостоятельно. В МЧС предложили сделать так: взять установку с краном и обездвиженного лося поднять наверх.

«Спасательная операция прошла успешно — лося подняли и позже вывезли обратно в лес», — указано в сообщении. В удачном спасении животного приняли участие 10 специалистов и две единицы техники МЧС.

В апреле уфимцы также оказали помощь лосю, который упал с высоты. Он зашел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета.

Помимо этого, сплавлявшегося по реке на бревне щенка спасли в Белорецке. Четвероногий держался на бревне и не мог подняться наверх, даже прибившись к берегу, поскольку он был слишком высоким для него.