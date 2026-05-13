Блогер смастерил костюм рыцаря из пакетов популярного маркетплейса и поразил зрителей

Блогер Влад Кот смастерил костюм рыцаря из пакетов популярного маркетплейса и поразил зрителей. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзер с никнеймом @whoiskottt показал результат своей работы на камеру. Он облачился в костюм, сделанный в виде доспехов, надел шлем и держал в руках щит и меч. В качестве материала для наряда и аксессуаров россиянин использовал яркую брендовую бумагу.

Пользователей сети впечатлила работа блогера, о чем они написали в комментариях под постом. «Сколько за этим костюмом стоит покупок?», «Блин, это реально круто», «Поднять щиты», «Огонь», — написали они.

Ранее в мае россиянка связала сумку из сыра и показала результат. Инфлюэнсерша воспользовалась тремя упаковками сыра чечил и крючком для пряжи.