Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:39, 13 мая 2026Ценности

Блогер смастерил костюм рыцаря из пакетов популярного маркетплейса и поразил зрителей

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @whoiskottt

Блогер Влад Кот смастерил костюм рыцаря из пакетов популярного маркетплейса и поразил зрителей. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзер с никнеймом @whoiskottt показал результат своей работы на камеру. Он облачился в костюм, сделанный в виде доспехов, надел шлем и держал в руках щит и меч. В качестве материала для наряда и аксессуаров россиянин использовал яркую брендовую бумагу.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Красота спасет мир. Как бьюти-блогеры из России научили миллионы людей ухаживать за собой и стали мировыми звездами?
Красота спасет мир.Как бьюти-блогеры из России научили миллионы людей ухаживать за собой и стали мировыми звездами?
9 сентября 2022

Пользователей сети впечатлила работа блогера, о чем они написали в комментариях под постом. «Сколько за этим костюмом стоит покупок?», «Блин, это реально круто», «Поднять щиты», «Огонь», — написали они.

Ранее в мае россиянка связала сумку из сыра и показала результат. Инфлюэнсерша воспользовалась тремя упаковками сыра чечил и крючком для пряжи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    В России усомнились в адекватности Трампа из-за желания присоединить Венесуэлу к США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok