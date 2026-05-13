07:01, 13 мая 2026

Быстро достигающим оргазма мужчинам подсказали способы продлить секс

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom  

Существует большое количество способов продлить секс, утверждает сексолог Олеся Мелехина. Их она подсказала мужчинам, которые быстро достигают оргазма, в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, когда мужчина чувствует, что приближается к кульминации, но хочет продлить секс, ему необходимо переключить мысли. Стоит подумать, например, об обязанностях на работе или покупке новой запчасти для автомобиля, рассказала она.

Также отсрочить оргазм можно, если в момент, когда ощущается скорое наступление эякуляции, сменить позу, добавила специалистка. В качестве альтернативы этому способу она посоветовала уменьшить частоту фрикций или вовсе остановиться на несколько секунд. Кроме того, существуют специальные спреи и мази для продления полового акта, которые наносятся за полчаса до секса, а потом смываются водой. Радикальным методом избавления от преждевременной эякуляции Мелехина назвала хирургическое вмешательство.

Ранее сексолог Бенджамин Дэвис рассказал о причинах эректильной дисфункции у молодых мужчин. По его словам, в 20-40 лет проблемы с потенцией могут возникать из-за стресса.

