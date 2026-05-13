Появились подробности об исполнении пророчества о конце света

Священник Иов призвал не бояться конца света после сообщений о пророчестве

Православным христианам не следует бояться конца света, так как апокалипсис станет временем, когда верующие во второй раз встретятся с Иисусом Христом. Об этом «Ленте.ру» заявил игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев), комментируя сообщение о возможном исполнении пророчества о грядущем Армагеддоне — стремительном пересыхании реки Евфрат. Этот процесс, по словам священника, может и не быть признаком скорого конца света.

Христианское вероучение говорит нам, что так или иначе земная история будет завершена. И те образы, которые приводит Христос в Евангелие, или те, которые передает в «Откровении» Иоанн Богослов, сочетают в себе элементы глобальных или локальных катастроф: войны, болезни, все то, что является неизбежным. Но сама встреча со Христом не может быть кошмаром ни в коей мере Иов священник

Священнослужитель отметил, что весь Апокалипсис, в котором содержатся пророчества о грядущем конце света, в принципе является ожиданием царства, которое станет вечностью.

При этом Иов отметил, что пересыхание реки Евфрат может и не свидетельствовать о скором конце света, так как река, которая упоминается под этим названием в библейском пророчестве, не обязательно именно та, что протекает сегодня на территории Ирака. Он призвал не интерпретировать связанные с ней события буквально. «Одна из версий в толковании Библии говорит, что это не совсем те реки, которые присутствуют в нашем, земном понимании», — привел новые подробности о толковании пророчества священник.

Служитель РПЦ подчеркнул, что книга Апокалипсиса всегда считалась в христианстве трудной для понимания, поэтому Церковь изначально не хотела включать ее в библейский канон. «В силу определенной таинственности и тяжелочитаемости она имеет мало толкований. Автор этой книги очень хорошо осведомлен в Ветхом Завете, и особенности Нового Завета он передает через Ветхий. Для того чтобы понимать эту книгу, надо быть погруженным в язык Священного Писания, а также иметь в виду, что на момент написания этой книги христианство еще испытывало сильную зависимость от богослужебной культуры», — пояснил Иов.

Он добавил, что всю Библию, а особенно Апокалипсис, нет смысла читать буквально, так как она состоит из очень глубоких аллегорий. «Мы можем находить подтверждение или интерпретацию, но она не может быть полностью объективной и безусловной», — заявил богослов «Ленте.ру».

Иов подытожил, что в целом рассуждения о конце света полезны для верующих. По его словам, Григорий Богослов называл «исход мира» темой, о которой можно говорить, не боясь сильно погрешить, поскольку сильно ошибиться в ней нельзя, а само рассуждение имеет хороший педагогический аспект.

Как сообщалось ранее, с 2003 года бассейн Евфрата потерял более 140 кубических километров пресной воды. Этот процесс может привести к тому, что одна из великих рек Западной Азии пересохнет уже к 2040 году. Согласно пророчеству из Библии, когда высохнет река Евфрат, откроется путь «царям с востока» для финальной битвы, известной как Армагеддон.