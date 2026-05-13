Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 13 мая 2026Из жизни

Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться

Обмеление реки Евфрат назвали признаком скорого Армагеддона
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Doidam 10 / Shutterstock / Fotodom  

В Ираке стремительно мелеет река Евфрат — та самая, которая в библейской Книге Откровения высыхает перед началом Армагеддона. Об этом сообщает Metro.

Процесс уже назвали первым признаком скорого конца света. Согласно спутниковым данным, с 2003 года бассейн Евфрата потерял более 140 кубических километров пресной воды. Этот процесс может привести к тому, что одна из великих рек Западной Азии пересохнет уже к 2040 году. Согласно пророчеству из Библии, когда высохнет великая река Евфрат, откроется путь «царям с востока» для финальной битвы, известной как Армагеддон.

Основными причинами обмеления Евфрата называют частые засухи, роста температур и нерациональное водопользование. Ученые фиксируют критическое падение уровня воды после особенно сильной засухи 2007 года, последствия которой не исчерпаны до сих пор.

Материалы по теме:
Найдено гигантское сооружение, построенное библейским царем Соломоном. Какие еще священные артефакты обнаружили ученые?
Найдено гигантское сооружение, построенное библейским царем Соломоном. Какие еще священные артефакты обнаружили ученые?
29 июля 2024
«Антихрист уже среди нас». Влиятельный миллиардер предрек скорый конец света и назвал имена людей, которые его приближают
«Антихрист уже среди нас». Влиятельный миллиардер предрек скорый конец света и назвал имена людей, которые его приближают
16 октября 2025
В Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Его готовят сектанты, которые хотят приблизить конец света
В Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Его готовят сектанты, которые хотят приблизить конец света
5 апреля 2024

Если в 2026 году ситуация не изменится, это обернется катастрофой для миллионов людей, которые до сих пор зависят от Евфрата в вопросах воды и сельского хозяйства. В Ираке из-за обмеления реки уже распространяются болезни, связанные с грязной питьевой водой, — ветряная оспа, корь, брюшной тиф и холера. При этом в стране не осуществляется массовая вакцинация.

Евфрат занимает уникальное место в религиозной традиции. В книге Бытия эта река упоминается как одна из четырех, вытекавших из Эдемского сада.

Ранее представители крупнейшей религиозной группы в США поддержали удар по Ирану, поскольку верят, что с него начнется конец света. Среди них распространено убеждение, что создание Израиля и некоторые другие события на Ближнем Востоке были предсказаны Библией и приближают конец света, который они считают благом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Завершение конфликта близко. Понимания нет». Трамп высказался о Донбассе и шансах своего визита в Россию

    Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться

    В России подешевела популярная ягода

    Российская полиция отдаст миллионы женщине в голубой шубе

    Россиянкам назвали лучшие тренировки для подготовки к лету

    Додик раскрыл роль Путина на политической арене

    Западный аналитик жестко раскритиковал происходящее в ВСУ

    Иранский кризис изменил статус юаня в мировой торговле

    Дмитриев предложил Киеву обратиться к мирной гадалке

    Обнаружен подавляющий рост клеток рака желудка природный продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok