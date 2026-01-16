Реклама

02:02, 16 января 2026

Удар США по Ирану назвали исполнением библейского пророчества об Армагеддоне


Олег Парамонов

СюжетПротесты в США

Фото: Mark Meyer / Reuters

Представители крупнейшей религиозной группы в США поддерживают удар по Ирану, поскольку верят, что с него начнется конец света. Об этом сообщает издание Mother Jones.

Четверть населения США исповедует евангельское христианство — течение протестантизма, рассматривающее Библию как основной источник вероучения. Среди них распространено убеждение, что создание Израиля и некоторые другие события на Ближнем Востоке были предсказаны Библией и приближают конец света, который они считают благом. Эта вера десятилетиями оказывала влияние на американскую внешнюю политику.

Сторонники такого представления о мире горячо поддерживают протесты в Иране и возможный удар США по этой стране, который они считают исполнением библейского пророчества об Армагеддоне — последней битвы сил добра и зла. По словам исследователя Бена Лорбера, роль сил зла в этом сценарии играет Иран, а добра — Америка и Израиль. «Апокалиптическую войну между этими игроками часто рассматривают как необходимое условие и верный знак последних времен», — объясняет он.

Ранее сообщалось о жертвоприношении нетелившихся коров рыжей масти, которое готовили фанатичные сторонники возрождения легендарного Иерусалимского храма. Они верят, что жертвоприношение исполнит ветхозаветное пророчество о пришествии Мессии.

    

