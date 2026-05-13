Додик: Германия пытается напасть на истину через поддержку Украины

Власти Германии через поддержку Украины пытаются переписать негативную историю своей страны. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, передает ТАСС.

«Германия укрепилась экономически, и, возможно, они просто устали жить в своей негативной истории, поэтому они создают этот новый контекст для своих будущих поколений. И в этом процессе мы ожидаем еще более жесткие нападки на истину. Поэтому наша обязанность, наш долг — делать все, чтобы истина все еще была на сцене», — ответил политик на вопрос о поддержке Украины со стороны Германии.

При этом Додик обратил внимание, что в Республике Сербской продолжают отмечать 9 мая именно как День Победы, а не День Европы. По его словам, в Европе все чаще предлагают отказаться от акцента на трагических событиях прошлого.

«Мы считаем, что у нас есть право на нашу истину, и они не смогут навязать нам свои нарративы. А если бы они это смогли сделать, это означало бы, что они достигнут тех целей, которых хотели [Адольф] Гитлер и Австро-Венгрия в Первой мировой войне», — добавил он.

Ранее Додик рассказал, что в его адрес периодически поступают угрозы из-за тесных связей с Россией, в том числе из столицы страны Европейского союза — Брюсселя.