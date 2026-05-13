Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 13 мая 2026Мир

Додик раскрыл цель поддержки Украины со стороны Германии

Додик: Германия пытается напасть на истину через поддержку Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Власти Германии через поддержку Украины пытаются переписать негативную историю своей страны. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, передает ТАСС.

«Германия укрепилась экономически, и, возможно, они просто устали жить в своей негативной истории, поэтому они создают этот новый контекст для своих будущих поколений. И в этом процессе мы ожидаем еще более жесткие нападки на истину. Поэтому наша обязанность, наш долг — делать все, чтобы истина все еще была на сцене», — ответил политик на вопрос о поддержке Украины со стороны Германии.

При этом Додик обратил внимание, что в Республике Сербской продолжают отмечать 9 мая именно как День Победы, а не День Европы. По его словам, в Европе все чаще предлагают отказаться от акцента на трагических событиях прошлого.

«Мы считаем, что у нас есть право на нашу истину, и они не смогут навязать нам свои нарративы. А если бы они это смогли сделать, это означало бы, что они достигнут тех целей, которых хотели [Адольф] Гитлер и Австро-Венгрия в Первой мировой войне», — добавил он.

Ранее Додик рассказал, что в его адрес периодически поступают угрозы из-за тесных связей с Россией, в том числе из столицы страны Европейского союзаБрюсселя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хуже момента просто не придумать». Коррупционный скандал назвали настоящей катастрофой для Зеленского

    Режиссера «Властелина колец» наградили за выдающийся вклад в кино

    Назван простой способ замедлить биологическое старение

    Педофил рассказал о желании смыть кровью вину за смерть российского мальчика

    Стало известно о попытке давления на Зеленского через дело Ермака

    В Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения

    В Госдуме поддержали идею нового механизма борьбы с ростом цен

    Раскрыта судьба сбежавшего после хищения 870 миллионов рублей российского банкира

    Названы самые популярные направления для гастротуризма в России

    В России объяснили намерение США заключить новое военное соглашение с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok