Доверенное лицо экс-замглавы правительства Подмосковья посадили на семь лет

Красногорский городской суд вынес семилетний приговор Андрею Лубскому — доверенному лицу бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лубский будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей. Также по делу осуждены два руководителя образовательных организаций: Ивану Андреенко назначили восемь лет и три месяца колонии, а также штраф в размере четырех миллионов рублей; Мария Потапова получила восемь лет и один месяц заключения, а также штраф в размере трех миллионов рублей.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через Лубского, выступавшего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

