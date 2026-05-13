Силовые структуры
16:36, 13 мая 2026

Доверенное лицо экс-замглавы правительства Подмосковья посадили на семь лет

Суд вынес приговор доверенному лицу экс-замглавы правительства Подмосковья
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Красногорский городской суд вынес семилетний приговор Андрею Лубскому — доверенному лицу бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лубский будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей. Также по делу осуждены два руководителя образовательных организаций: Ивану Андреенко назначили восемь лет и три месяца колонии, а также штраф в размере четырех миллионов рублей; Мария Потапова получила восемь лет и один месяц заключения, а также штраф в размере трех миллионов рублей.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через Лубского, выступавшего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко к 11 годам колонии строгого режима.

