16:31, 13 мая 2026

Эстония призвала жестче контролировать финансирование Украины

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На фоне серии коррупционных скандалов на Украине Евросоюзу следует жестче контролировать финансирование Киева. К этому в разговоре с телеканалом Euronews призвал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

«Нам нужна подотчетность. Украинцы, безусловно, очень серьезно относятся к этому вопросу, потому что для них важно, чтобы не было никаких слухов или проблем, связанных с такого рода помощью», — заявил министр.

Он добавил, что европейская помощь понадобится украинцам и после окончания конфликта, поэтому в интересах Киева провести прозрачное расследование в связи с коррупционными схемами.

Ранее Певкур призвал Украину держать свои дроны подальше от эстонской территории. До этого стало известно, что после ряда инцидентов с беспилотниками Киев хочет направить в страны Прибалтики своих экспертов для усиления воздушной безопасности. Украинская сторона связалась по этому вопросу с посольством Эстонии.

