Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 13 мая 2026Экономика

Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

ФАС: Суд признал незаконным перерасчет платы за воду после изменения тарифа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mara Josa LaPez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сочла незаконным перерасчет платы за воду за прошлые периоды после изменения тарифов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее управление ФАС по Калининградской области признало, что местный «Водоканал» незаконно пересчитал сумму за холодную воду в платежках и начислил повышенный тариф за уже прошедшие расчетные периоды.

Тогда «Водоканал» обратился в суд, однако в инстанции только подтвердили законность решения ведомства. В итоге предприятию назначили штраф в размере 6,9 миллиона рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил дать льготу на оплату коммунальных услуг тем, кто зарабатывает немного выше минимального размера оплаты труда. Парламентарий считает, что эта категория россиян нуждается в поддержке на фоне растущих счетов за жилищно-коммунальные услуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Ермака забросали яйцами

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Раскрыта главная опасность южных клещей-«мутантов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok