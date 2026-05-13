Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

ФАС: Суд признал незаконным перерасчет платы за воду после изменения тарифа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сочла незаконным перерасчет платы за воду за прошлые периоды после изменения тарифов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее управление ФАС по Калининградской области признало, что местный «Водоканал» незаконно пересчитал сумму за холодную воду в платежках и начислил повышенный тариф за уже прошедшие расчетные периоды.

Тогда «Водоканал» обратился в суд, однако в инстанции только подтвердили законность решения ведомства. В итоге предприятию назначили штраф в размере 6,9 миллиона рублей.

