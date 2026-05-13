Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

Mash сообщил о смерти мужчины на экскурсии в Останкинской телебашне

В Москве у посетителя Останкинской телебашни во время экскурсии от испуга остановилось сердце. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно, 43-летний мужчина находился на верхней смотровой площадке башни на высоте 340 метров, когда внезапно посинел и упал без сознания. Прибывшие на место медики его не спасли.

Предварительно, причиной смерти стал страх высоты, из-за которого у мужчины не выдержало сердце.

Ранее у преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета остановилось сердце на приеме у психолога. Как выяснилось, в ходе сеанса женщина начала жаловаться на головную боль, а спустя несколько минут потеряла сознание. Прибывшие по вызову медики скорой помощи не смогли реанимировать пациентку.

