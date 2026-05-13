Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:20, 13 мая 2026Россия

Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

Mash сообщил о смерти мужчины на экскурсии в Останкинской телебашне
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

В Москве у посетителя Останкинской телебашни во время экскурсии от испуга остановилось сердце. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно, 43-летний мужчина находился на верхней смотровой площадке башни на высоте 340 метров, когда внезапно посинел и упал без сознания. Прибывшие на место медики его не спасли.

Предварительно, причиной смерти стал страх высоты, из-за которого у мужчины не выдержало сердце.

Ранее у преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета остановилось сердце на приеме у психолога. Как выяснилось, в ходе сеанса женщина начала жаловаться на головную боль, а спустя несколько минут потеряла сознание. Прибывшие по вызову медики скорой помощи не смогли реанимировать пациентку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    В Египте высказались по поводу участия Салаха в матче со сборной России

    Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

    Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении

    Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

    Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok