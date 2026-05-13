17:29, 13 мая 2026

Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении

Кардиолог Уильямс: О повышенном давлении часто узнают после инфаркта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Брайан Уильямс назвал список самых важных правил для предотвращения инфаркта при высоком артериальном давлении. Его советы приводит Daily Mail.

Уильямс отметил, что высокое артериальное давление необязательно вызывает дискомфорт. По его словам, часто люди узнают, что годами жили с повышенным давлением только после перенесенного инфаркта. Поэтому, самым главным правилом для профилактики приступов врач назвал регулярную проверку давления. Он посоветовал это делать один раз в год при отсутствии симптомов и ежедневно при наличии высокого риска сердечного приступа.

Кардиолог добавил, что при повышенном давлении не нужно отказываться от умеренных физических нагрузок, но полезно скорректировать питание. В частности, он рекомендовал съедать как минимум пять порций овощей и фруктов в день, а также добавить в ежедневный рацион молочные продукты. Уильямс пояснил, что в них содержится сложное соединение веществ, которое способствует снижению артериального давления.

Помимо этого, врач указал, что для сердца серьезную угрозу представляет лишний вес. Однако риск серьезных заболеваний снижается, если сбросить хотя бы 10 процентов от массы тела. Также Уильямс призвал не пропускать прием назначенных врачом лекарств, даже если кажется, что состояние хорошее и таблетки не нужны.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов предупредил, что сидячий образ жизни незаметно убивает здоровье сердца. По его словам, пока человек сидит, у него иначе работает система кровообращения, что создает риски серьезных проблем.

