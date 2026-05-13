Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 13 мая 2026Силовые структуры

Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

На Кубани ФСБ задержала 2 россиян за передачу данных ВСУ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали двоих жителей Новороссийска в возрасте 24 и 23 лет за передачу данных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («участие в деятельности террористической организации»).

Правоохранители выяснили, что задержанные — сторонники украинской националистической идеологии. По версии следствия, подозреваемые сами вышли на связь с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав ВСУ. По его указке они собрали информацию об одной из воинских частей региона, а также сделали фотографии военных объектов в бухте Новороссийска, указав их координаты.

Ранее в Брянской области ФСБ задержала мужчину за сбор данных о пограничниках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

    Названы возможные переговорщики с Россией от Европы

    Китай закрыл глаза на свои же санкции ради визита госсекретаря США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok