Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

На Кубани ФСБ задержала 2 россиян за передачу данных ВСУ

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали двоих жителей Новороссийска в возрасте 24 и 23 лет за передачу данных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («участие в деятельности террористической организации»).

Правоохранители выяснили, что задержанные — сторонники украинской националистической идеологии. По версии следствия, подозреваемые сами вышли на связь с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав ВСУ. По его указке они собрали информацию об одной из воинских частей региона, а также сделали фотографии военных объектов в бухте Новороссийска, указав их координаты.

Ранее в Брянской области ФСБ задержала мужчину за сбор данных о пограничниках.