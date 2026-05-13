Хантавирус заподозрили у граждан соседней с Россией страны

Helsingin Sanomat: Двоих финнов поместили на карантин из-за хантавируса

Двоих граждан Финляндии, контактировавших с зараженным хантавирусом пассажиром круизного лайнера MV Hondius, поместили на карантин. Об этом заявила сотрудник Финского института здравоохранения и социального обеспечения Лиина Воутилайнен, сообщает Helsingin Sanomat.

«Состояние подвергшихся воздействию вируса людей не изменилось... У них ни на каком этапе не было симптомов», — сказано в сообщении.

По данным издания, финны могли подвергнуться заражению во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту самолета некоторое время находился пассажир круизного лайнера MV Hondius, у которого позднее подтвердили хантавирус.

Из-за резкого ухудшения состояния пассажира в итоге не допустили к дальнейшему перелету. Его госпитализировали в ЮАР, где на следующий день он скончался.

Ранее во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Всего в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.

3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали три человека.