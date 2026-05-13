Именинник-пенсионер в российском регионе забил гостью кастрюлей из-за обиды

10:13, 13 мая 2026

В Амурской области задержан пенсионер, убивший гостью кастрюлей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Амурской области задержан 65-летний местный житель, забивший насмерть гостью кастрюлей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, все произошло 11 мая. Пенсионер отмечал день рождения с родственниками и друзьями. Вечером он поссорился с возлюбленной своего брата, и та оскорбила его нецензурной бранью. В ответ мужчина обиделся, схватил кастрюлю и стал бить ее по голове. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и не выжила.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местный житель расправился с двоюродным братом, который приехал к нему в гости спустя 20 лет разлуки.

