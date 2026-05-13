06:05, 13 мая 2026Мир

Иран подал иск в суд в Гааге против США

Марина Совина
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Правительство Иран подало иск против США в арбитражный суд в Гааге. Об этом сообщает агентство Mizan.

Отмечается, что Тегеран обвинил Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении экономических санкций и угрозах применения силы. Основанием для обращения стала Алжирская декларация 1981 года, в которой закреплено, что США официально обязались не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики. В заявлении Ирана говорится, что Соединенные Штаты нарушили международные обязательства, в том числе в 12-дневной войне в июне 2025 года.

15 июня 2025 года между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться шестой раунд переговоров, однако за два дня до него началась 12-дневная война Израиля и Ирана. Как сообщил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири, президент США Дональд Трамп знал о планах израильского руководства, а значит, одобрил их.

