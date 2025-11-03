Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 3 ноября 2025МирЭксклюзив

В Иране уличили США в манипуляциях

Иранский политолог Дешири: США использовали переговоры с Ираном как манипуляцию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США использовали переговоры с Ираном по ядерной программе как манипуляцию. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

Политолог напомнил, что 15 июня между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться шестой раунд переговоров, однако за два дня до него началась 12-дневная война Израиля и Ирана. По словам Дешири, президент США знал о планах израильского руководства, а значит, одобрил их.

«Это показало, что переговоры были манипуляцией со стороны американской администрации. За дипломатическим процессом они скрывали свои истинные намерения. Мы считаем, что новые предложения США — это злоупотребление дипломатией. США бомбили наши ядерные объекты, игнорировали переговорный процесс и теперь пытаются использовать его для давления», — отметил Дешири.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk

    Трамп сделал предсказание о ядерном оружии

    Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

    Трамп раскрыл важность ядерных испытаний

    Трамп назвал перемирие в Палестине очень прочным

    Трамп прокомментировал возможность признания Палестины Нетаньяху

    В Иране уличили США в манипуляциях

    Трамп предрек одному союзнику России уход с президентского поста

    Трамп заявил об ограниченных возможностях экономического давления на Россию

    Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости