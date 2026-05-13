13:17, 13 мая 2026

Крысу-чистюлю заметили на подоконнике «Дикси» в Петербурге и сняли на видео

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге на подоконнике магазина сети «Дикси» заметили крысу-чистюлю. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал «Shot проверка» в Telegram.

Судя по кадрам, запись сделана в доме 77 на набережной реки Фонтанки. На ней видно сидящую на подоконнике крысу, которая умывается, не пугаясь прохожих. При этом в торговом зале горит свет.

По информации авторов поста, покупатели этого «Дикси» ранее жаловались на покусанные овощи, антисанитарию и просроченные продукты.

В апреле в Москве на выпечке в одном из магазинов сети «Дикси» заметили живого таракана. На снятых покупателем кадрах видно, как насекомое ползет по самсе, лежащей на прилавке без упаковки. Также приводится запись, снятая в октябре 2024 года, на которой заметны тараканы возле кофейного аппарата — один из них бегает у стаканчика из-под напитка, еще двое сидят на боковой стороне автомата.

