Ползающее по выпечке животное сняли на видео в магазине «Дикси» в Москве

В московском «Дикси» заметили ползающего по выпечке таракана

В Москве в одном из магазинов сети «Дикси» заметили живого таракана, ползущего по выпечке. Снятое покупателем видео опубликовала «Shot проверка» в Telegram.

На кадрах, сделанных в апреле этого года, видно, как насекомое ползет по самсе, лежащей на прилавке без упаковки. Затем приводится запись, снятая в октябре 2024 года, на которой заметны тараканы возле кофейного аппарата — один из них бегает у стаканчика из-под напитка, еще двое сидят на боковой стороне автомата.

По информации канала, ролики сняты в «Дикси» на Ташкентской улице, дом 31. Авторы поста обратили внимание, что отзывах на магазин покупатели жалуются на выпечку с плесенью, гнилые овощи и фрукты, а также грязные полы и вонь в торговом зале.

Ранее жительница Подмосковья нашла в копченой скумбрии из торговой сети «Дикси» личинки червей, однако служба поддержки отказалась возвращать ей деньги за товар. По словам россиянки, что речь идет о паразитах-анизакидах, являющихся возбудителями инфекционного заболевания. В качестве доказательства своих слов женщина предоставила видео, на котором видно, как она достает ножом из кусочка рыбы нескольких белых червей.

