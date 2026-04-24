11:19, 24 апреля 2026Россия

Ползающее по выпечке животное сняли на видео в магазине «Дикси» в Москве

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Москве в одном из магазинов сети «Дикси» заметили живого таракана, ползущего по выпечке. Снятое покупателем видео опубликовала «Shot проверка» в Telegram.

На кадрах, сделанных в апреле этого года, видно, как насекомое ползет по самсе, лежащей на прилавке без упаковки. Затем приводится запись, снятая в октябре 2024 года, на которой заметны тараканы возле кофейного аппарата — один из них бегает у стаканчика из-под напитка, еще двое сидят на боковой стороне автомата.

По информации канала, ролики сняты в «Дикси» на Ташкентской улице, дом 31. Авторы поста обратили внимание, что отзывах на магазин покупатели жалуются на выпечку с плесенью, гнилые овощи и фрукты, а также грязные полы и вонь в торговом зале.

Ранее жительница Подмосковья нашла в копченой скумбрии из торговой сети «Дикси» личинки червей, однако служба поддержки отказалась возвращать ей деньги за товар. По словам россиянки, что речь идет о паразитах-анизакидах, являющихся возбудителями инфекционного заболевания. В качестве доказательства своих слов женщина предоставила видео, на котором видно, как она достает ножом из кусочка рыбы нескольких белых червей.

    Последние новости

    ФСБ обвинила Киев в попытке срыва блокировки Telegram в России. Спецслужба заявила, что предотвратила подрыв руководства РКН

    В Китае показали очередного «убийцу» Tesla

    Названа точная причина смерти телеведущего Пиманова

    Сосед России получит возможность за раз уничтожить 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга

    Семилетнего мальчика засосало в слив бассейна на глазах у отца

    Тамара Гвердцители назвала четыре любимых страны

    Футболист сборной России возмутился ценой на помидоры

    Ползающее по выпечке животное сняли на видео в магазине «Дикси» в Москве

    Мировому энергорынку спрогнозировали потерю колоссальных объемов топлива

    В Москве светофор встроили в асфальт

    Все новости
