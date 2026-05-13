Макрона уличили в тайной связи с актрисой и припомнили наказание от жены

Журналист Тардиф: Макрон вступил в тайную связь с иранской актрисой Фарахани

Пощечина, полученная президентом Франции Эммануэлем Макроном от его жены Брижит в мае 2025 года, была вызвана вспышкой ревности из-за его тайной связи с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил французский политический журналист Флориан Тардиф, передает RTL.

«Произошло следующее: [Брижит Макрон] увидела сообщение от известной личности, иранской актрисы Гольшифте Фарахани», — сказал он.

По словам Тардифа, президент Франции в течение нескольких месяцев поддерживал платонические отношения с актрисой, что вызвало напряженность в его отношениях с супругой. Журналист утверждает, что тщательно перепроверил эту версию и опросил людей, близких к чете Макрон.

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от жены, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика. При этом Макрон заявил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а на кадрах они «просто шутили и дурачились».