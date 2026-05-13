Милосердов раскрыл детали подготовки подрыва российских судов

ФСБ: Милосердов признался, что приготовил 2 СВУ для подрыва тамбовских судов

Осужденный на 22 года лишения свободы за подготовку теракта против российских судов Алексей Милосердов признался, что приготовил два самодельных взрывных устройства (СВУ). Об этом он сообщает на видео допроса, предоставленного ТАСС центром общественных связей ФСБ России.

Мужчина говорит, что сидел на проукраинских сайтах, где в марте с ним связались представители спецслужбы Украины и предложили совершить теракт. Он согласился взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд Тамбовской области.

Милосердов рассказал, что забрал из тайника на территории Московской области два взрывных устройства и подготовил их. Его задержали при установке бомб в Тамбове.

2-й Западный окружной военный суд вынес ему приговор в виде 22 лет лишения свободы.