10:11, 13 мая 2026Силовые структуры

Мужчина попался на подготовке терактов против российских судей

Мужчина получил 22 года за подготовку терактов против судей в Тамбове
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 46-летнего Алексея Милосердова, причастного к подготовке терактов против судей в Тамбове в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Мужчина получил 22 года лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей. Первые четыре года он проведет в тюрьме.

Как установил суд, в 2024 году Милосердов был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. По заданию куратора он должен был подорвать членов Тамбовского областного и арбитражного судов при помощи самодельных взрывных устройств. Довести задуманное до конца злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками силовых структур при закладке бомбы. В отношении него расследовалось несколько уголовных дел, в том числе о госизмене и подготовке к теракту.

